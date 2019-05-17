Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен распустить Bеpховную раду, сообщает DEITA.RU.

Как заявил советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «1+1», для роспуска украинского парламента есть ряд предпосылок, в том числе отсутствие коалиции в Верховной раде.

Сам Владимир Зеленский во время избирательной кампании уже заявлял о досрочных перевыборах украинских депутатов.

Инаугурация Зеленского планируется 20 мая. Согласно Конституции Украины, президент имеет право распустить Раду и назначить внеочередные выборы, не менее чем за полгода до окончания срока полномочий парламента. Этот срок истекает 27 мая. Ранее Верховная Рада всячески оттягивала дату инаугурации Владимира Зеленского.

Дмитрий Санников