Ответственность за судьбу государства названа главным фактором успешной президентской работы, сообщает DEITA.RU.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев видит смысл смены власти в возможности советоваться с первым главой республики Нурсултаном Назарбаевым. Как пишет ТАСС, 23 мая бывший глава республики сам пообещал работать на нового главу государства, которого граждане республики изберут на выборах 9 июня.

Напомним, Токаев сменил в должности президента Казахстана Назарбаев, возглавлявшего страну с апреля 1990 года.

Теперь Назарбаев остаётся пожизненным главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии «Нур Отан».