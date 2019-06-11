Украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает на то, что губернаторы всех регионов покинут посты по собственному желанию, сообщает DEITA.RU. Об этом заявила представитель президента Юлия Мендель.



На своей странице в Facebook в понедельник, 10 июня, Юлия Мендель написала, что президент инициировал снятие всех глав администраций областей, однако кабмин утвердил только 13 из них. Также Мендель подчеркнула, что принцип избирательности правительства команде Зеленского не понятен.

На данный момент на Украине ведется активный поиск специалистов, которые могли бы возглавить «обезглавленные» регионы. Главные критерии отбора — профессионализм и отсутствие связей с коррупционерами.

Ранее прошла информация о том, что если Украина все-таки решит объявить дефолт — это может очень негативно отразиться на ее внешнеполитическом будущем. Так, например, при объявлении дефолта страна гарантировано окажется без материальной поддержки международных организаций, а это означает, что все действия на поднятие имиджа Украины, которые были инициированы в последние пять лет, будут напрасными.

Екатерина Брязгунова