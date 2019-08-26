Совет безопасности при президенте высказался против такой идеи, сообщает DEITA.RU.



Президент США Дональд Трамп вновь стал героем новостей. На этот раз потому, что в Сеть утекли его революционные предложения о борьбе с ураганами. Как сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios, члены Совета по нацбезопасности проговорились.

Кто-то из них рассказал журналистам, что Трамп не единожды предлагал ударить по ураганам ядерным оружием. По словам Трампа таким способом можно ударить в эпицентр стихии и рассеять ее. Члены совета по нацбезопасности не поддержали эту идею, а в Белом доме отказались комментировать слухи.

Елена Миронова