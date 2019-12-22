Президент решил отказаться от пенсии

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, которая ему положена как бывшему главе государства, сообщает DEITA.RU.

Как пишет Le Parisien, президентская пенсия во Франции составляет 6220 евро в месяц. Она выплачивается бывшим руководителям государства. Но, по словам источника французской газеты в правительстве, Эммануэль Макрон хочет отказаться от пенсии в связи с текущей обстановкой в стране.

А обстановка во Франции сейчас непростая. В стране проходят акции протеста против пенсионной реформы. По замыслу правительства, работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.

В день рождения Эммануэля Макрона, 21 декабря, «желтые жилеты» провели у Лувра в Париже очередную протестную акцию. Крупномасштабные протесты «желтых жилетов», начались во Франции год назад с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований. Субботние акции протеста нередко сопровождаются беспорядками и столкновениями протестующих с полицией.

Дмитрий Санников