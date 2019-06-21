Лидер страны Владимир Путин отказался от заманчивого предложения, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РИА ФАН.

Ни свое мнение навязать странам, ни видение Россия не желает, а потому и возвращаться к позиции СССР Путин не видит нужды. Он рассмотрел понятие сверхдержавы и сообщил, что влиять на страны и регионы не хочет, а ведь именно в таком положении находился Советский Союз.

Это не оправданно, поскольку не имеет перспектив, и при этом трудоемко, пояснил Путин спросившим, считать ли Россию сверхдержавой.

Анастасия Туркова