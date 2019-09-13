Президент Сбербанка заявил о крайне тяжелой ситуации

Грядут новые кризисы: россиянам стоит готовиться к падению цен на энергоресурсы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф предостерегает граждан и передает, что слова о подготовке к кризису его пугают. Дело в том, уточняет Греф, что подготовка к кризисам – это каждый раз подготовку к тому, который уже прошел. Тем временем приближается новый – и становится для страны неожиданностью.

Нужно многое сделать, подчеркивает председатель кредитной организации. Не исключено начало сырьевого шока из-за уменьшения использования нефти на мировом рынке и роста предложения при этом. Цену упадут куда ниже, чем сорок долларов за один баррель.

России стоит уже сейчас заняться подготовкой к появлению новых рисков и работать эффективнее и упорнее.

Анастасия Туркова