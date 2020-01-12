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Президент считает, что народ спивается из-за длинных выходных
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев высказался об отмене длинных выходных в январе и мае, по причине того, что россияне в это время спиваются, сообщает DEITA.RU.
Горбачев считает, что такое количество выходных отрицательно сказывается на общественной жизни, поэтому предлагает их резко сократить. Он считает, что россияне в периоды каникул лентяйничают и спиваются, особенно этот тренд проявляется в глубинке.
Президент СССР добавил, что в период его правления не было такого количества выходных, а люди жили гораздо лучше, нежели чем сейчас. Все это позитивно сказывалось на жизни страны. Аналогичное предложение недавно высказал Геннадий Онищенко, его причины были почти такими же, как и у экс-президента.
Напомним, что Михаил Горбачев первый и последний президент СССР, в годы его правления в стране прошла перестройка, а также была завершена холодная война. После него СССР перестало существовать как страна. Для нынешнего президента России Владимира Путина самым негативным явлением XX века является распад СССР.
Иван Юрьев