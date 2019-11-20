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Президент сказал, почему доходы россиян не растут
Владимир Путин выступил в рамках инвестиционного форума «Россия
зовет», сообщает DEITA.RU.
Российский президент Владимир Путин выступил на международном форуме. В своей речи в ходе открытия мероприятия глава государства поднял тему проблем в экономическом развитии страны.
Так, по словам Путина, зарплаты россиян растут – как в номинальном, так и в реальном выражении. При этом реально располагаемые доходы граждан больше не становятся.
«Это важнейшее направление работы Правительства, и результаты здесь, конечно, пока весьма скромные», – признал президент.
Владимир Путин также отметил, что залог роста экономики и благосостояния граждан – во вложениях государства в инфраструктуру, развитие предприятий и создание рабочих мест.
Елена Миронова