Минимальная зарплата повышена, а социальные субсидии увеличены, сообщает DEITA.RU.



Президент Аргентины показывает всему миру пример социализма. Руководитель латиноамериканского государства Маурисио Макри решил повысить жизненный уровень граждан за счёт бюджета.

Таким образом, он отреагировал на падение курса национальной валюты и акций большинства местных компаний. Пока не ясно, окажут ли эти меры долгосрочный эффект, однако именно так президент хочет вывести страны из экономического кризиса.

Также глава Аргентины объявил и о заморозке цен на бензин. Президент отметил, что она продлится 90 дней. Несмотря на поведение власти, эксперты всё равно прогнозируют рост инфляции.

Впрочем, многие аналитики связывают такие социальные меры с предстоящими выборами.

Дмитрий Шевченко