Президент списал кредиты пенсионерам

Президент Монголии сделал пенсионерам необычный подарок в честь нового года, пообещав в ближайшее время «простить» всем пожилым гражданам все задолженности по кредитам, сообщает DEITA.RU.

Отмечается, что глава государства приурочил «новогодний подарок» к предстоящим в текущем году выборам в парламент. Списание долгов затронет более двухсот тысяч потенциальных участников голосования, достигших пенсионного возраста.

Правда, если в решении президента одна неувязочка – в своем выступлении глава Монголии заявил, что такое решение было членами Совета нацбезопасности, в то время как действующее законодательство страны регламентирует, что данными вопросами может заниматься исключительно парламент.

На эту же ошибку указали и узнавшие об этом новости россияне. Интернет-пользователи неоднозначно восприняли столь «щедрый жест» господина Баттулга, предположив, что заявление главы государства – не более, чем политический ход в преддверии выборов.

«Сначала восхитился решением монгольского президента, а потом призадумался. Получается, если пенсионер влез в кредиты, потратил их на себя или, скорее всего, на своих великовозрастных детей, то кредит он получил в подарок. А если пенсионер жил по средствам, ответственно распоряжался деньгами, кредитов не брал, то ему ничего? Тогда уж вводите для всех одинаковую выплату: у кого кредиты - погашается кредит, а у кого нету - тому на карту», «Замечательный «подарок» за счет налогоплательщиков получается», «Он объявляет о списании кредитов, народ радуется и голосует за него. Потом оказывается, что это не в его полномочиях, а в полномочиях парламента и он как бы и не виноват, что не получилось и никакого списания кредитов и не будет», - язвят недоверчивые граждане России.

Екатерина Цой