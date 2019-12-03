Президент в два раза снижает тарифы на тепло

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Глава Украины Владимир Зеленский заявил о том, что нашел способ снизить платежи по коммунальным услугам для жителей страны, сообщает DEITA.RU.

Зеленский опубликовал видео на Youtube, в котором заинтриговал соотечественников рассказом о том, что в правительстве составили «интересное решение», которое может почти на 50% уменьшить оплату теплоснабжения в домах украинцев.

«Это будет не за ваши средства», - подчеркнул президент.

Никаких подробностей, планов и сроков глава государства при этом не обозначил.

Отметим, что ранее премьер-министр Украины также не смог назвать точных сроков исполнения предвыборной программы Зеленского. Среди них, например, планы вовсе освободить от коммунальных платежей лиц старше 70 лет.

Напомним, что в конце ноября украинский лидер беседовал по телефону с Владимиром Путиным. Главы стран обсудили возвращение украинских военных судов из Крыма. Зеленский просил Россию вернуть технику. Так же был поднят вопрос транспортировки российского газа через соседнее государство.


Александра Маслова 

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