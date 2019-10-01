Новости
Столичные дороги сковали серьезные пробки
1 Октябрь 2019, 19:15
Россию не пускают на Олимпиаду в Токио
1 Октябрь 2019, 19:00
Полпред не увидит каменных дамб и рассерженных приморцев
1 Октябрь 2019, 18:45
Инспекторы ГИБДД так берут «на понт» водителей
1 Октябрь 2019, 18:35
Власти разочарованы в развитии территории Фургала
1 Октябрь 2019, 18:30
Врачей раскритиковали за высокие зарплаты
1 Октябрь 2019, 18:15
Глава Минздрава рассказал о модернизации медицинской сферы на Сахалине
1 Октябрь 2019, 18:14
Команда Tele2 учит продавать на бирже
1 Октябрь 2019, 18:10
Президента отстранили от власти
1 Октябрь 2019, 18:00
Президент Перу Мартин Вискарра отстранен от власти, сообщает DEITA.RU.
Глава республики, которые решил распустить Конгресс перу, отстранил от власти самого президента. Такое заявление сделал председатель парламента Педро Олаэчеа.
На странице законодательного органа в Twitter указано, что глава страны отстранен от должностных обязанностей по причине нарушения конституционного строя. Отмечается, президент покинул свой пост пока временно.
Исполняющим обязанности перуанского лидера назначен вице-президента Мерседес Араос. Решение о том, чтобы он встал во главе государства, поддержали более 85 народных избранников.
Ранее прошла информация о начале процедуры импичмента в отношении лидера США Дональда Трампа. Чтобы закончить начатое весьма деликатное дело расследование в отношении президента проведут сразу шесть комитетов местного конгресса. Трамп не стал первым президентом, которые может быть подвергнуть данной процедуре. При этом один из них, а именно: Эндрю Джонсон сам отказался от власти и подал в отставку.
Екатерина Брязгунова