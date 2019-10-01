Президента отстранили от власти

Президент Перу Мартин Вискарра отстранен от власти, сообщает DEITA.RU.

Глава республики, которые решил распустить Конгресс перу, отстранил от власти самого президента. Такое заявление сделал председатель парламента Педро Олаэчеа.

На странице законодательного органа в Twitter указано, что глава страны отстранен от должностных обязанностей по причине нарушения конституционного строя. Отмечается, президент покинул свой пост пока временно.

Исполняющим обязанности перуанского лидера назначен вице-президента Мерседес Араос. Решение о том, чтобы он встал во главе государства, поддержали более 85 народных избранников.

Ранее прошла информация о начале процедуры импичмента в отношении лидера США Дональда Трампа. Чтобы закончить начатое весьма деликатное дело расследование в отношении президента проведут сразу шесть комитетов местного конгресса. Трамп не стал первым президентом, которые может быть подвергнуть данной процедуре. При этом один из них, а именно: Эндрю Джонсон сам отказался от власти и подал в отставку.

Екатерина Брязгунова