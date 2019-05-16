Выборы прошли, а президент остаётся прежним, сообщает DEITA.RU.

Ещё не передавший своих полномочий президент Украины Пётр Порошенко провёл беседу с послами стран "Большой семёрки", которые предложили ему плавно отдать бразды правлению страной недавно избранному новому главе государства Владимиру Зеленскому.

Дипломаты также похвалили Порошенко за реформы, которые ему удалось провести в стране. Тот в свою очередь поблагодарил иностранных гостей за высокую оценку своей работы.

Кроме этого, уходящий президент обсудил с послами продолжение санкций в отношении России и призвал объединить усилия для освобождения украинцев, которых якобы "удерживает" Москва.

Напомним, что дата инаугурации Зеленского ещё не назначена, однако по закону она должна состояться не позднее 2 июня.