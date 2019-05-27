Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал вновь избранного главу государства Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним государственным долгом, сообщает DEITA.RU. Такое заявление бизнесмен сделал в интервью известному журналу Financial Times.

В воскресенье, 26 мая, Коломойский заявил, что Украина должна поступить с кредиторами точно так же, как это сделала недавно Греция. Именно Греция является прекрасным примером для нынешней Украины.

Олигарх добавил, что Украина может смело брать пример с Аргентины. Он напоминает о том, что в этой стране дефолт был не одиножды и что экономика страны неоднократно реструктуризировать. И это, по мнению Коломойского, нормально.

Кроме того, предприниматель предложил Зеленскому пересмотреть отношение с международным валютным фондом. Также нынешним у президента Украины стоит помнить о судьбе предшественника Петра Порошенко и поменьше слушать Запад.

Екатерина Брязгунова