Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке отклонил апелляцию Минюста на решение о запрете президенту США Дональду Трампу блокировать пользователей в Twitter, сообщает DEITA.RU по материалам NBC.

В первой инстанции добавлять критикующих Трампа граждан в черный список президенту США запретил федеральный суд Манхеттена. С исками к Трампу обратились сразу семь заблокированных пользователей Twitter.

Минюст пытался защитить Трампа, заявив, что права граждан не нарушены. Мол, читать-то Twitter Трампа они могут. Но суд с этим не согласился, отметив, что действия главы американского государства не согласуются с первой поправкой конституции США, которая гарантирует свободу слова.

В комментариях в Twitter Трампа часто возникают ссоры, доходящие до грубой ругани. Но теперь Трампу пресекать критику запрещено. А весной 2019 года было вынесено первое в России решение суда по делу об оскорблении власти. Суд оштрафовал жителя города Малая Вишера на 30 тысяч рублей за то, что мужчина разместил в интернете две записи с информацией в неприличной форме, в которых нашли признаки оскорбления человеческого достоинства и неуважения к обществу и власти.

Дмитрий Санников