Президента Южной Кореи ждут во Владивостоке

Как сообщают южнокорейские СМИ, президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин планирует посетить Владивосток в рамках шестого Восточного экономического форума, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на RG.RU.

Восточный экономический форум пройдет в столице Приморского края в период с 2 по 5 сентября, и как отмечается во многих источниках, решение об участии Мун Чжэ Ина уже подтверждено.

Прошлый визит президента Южной Кореи был только в 2017 году. В 2019 году участие в ВЭФ принимал вице-премьер, а в 2018 – премьер-министр.

Предполагается, что личное участие главы Республики Кореи Мун Чжэ Ина на форуме обусловлено 30-летним юбилеем дипломатических отношений между Россией и Южной Кореей. В этом году также планируется большое количество двусторонних мероприятий, посвященных этой дате. Более того, 2020 год объявлен годом взаимных культурных обменов между РФ и РК.