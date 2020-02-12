Новости
Материнский капитал можно будет получить без бюрократических сложностей
12 Февраль 2020, 18:00
С начала года проверено более 200 точек доступа Wi-Fi в общественных местах ДФО
12 Февраль 2020, 17:46
Первый пациент вылечен от коронавируса на Дальнем Востоке
12 Февраль 2020, 17:45
Индексации соцвыплат хватит на 300 граммов помидоров в Приморье
12 Февраль 2020, 17:30
Общественная палата хочет штрафовать соцсети за оскорбление власти
12 Февраль 2020, 17:15
Продавец рыбы обсчитала работодателя на 60 тысяч
12 Февраль 2020, 17:00
Хабаровчанка неудачно покурила в самолете
12 Февраль 2020, 16:45
Президента Южной Кореи ждут во Владивостоке
12 Февраль 2020, 16:30
Президента Южной Кореи ждут во Владивостоке
Прошлый визит президента Южной Кореи был только в 2017 году
Как сообщают южнокорейские СМИ, президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин планирует посетить Владивосток в рамках шестого Восточного экономического форума, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на RG.RU.
Восточный экономический форум пройдет в столице Приморского края в период с 2 по 5 сентября, и как отмечается во многих источниках, решение об участии Мун Чжэ Ина уже подтверждено.
Прошлый визит президента Южной Кореи был только в 2017 году. В 2019 году участие в ВЭФ принимал вице-премьер, а в 2018 – премьер-министр.
Предполагается, что личное участие главы Республики Кореи Мун Чжэ Ина на форуме обусловлено 30-летним юбилеем дипломатических отношений между Россией и Южной Кореей. В этом году также планируется большое количество двусторонних мероприятий, посвященных этой дате. Более того, 2020 год объявлен годом взаимных культурных обменов между РФ и РК.