Сколько стоит ему работа на посту президента, рассказал глава США Дональд Трамп. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на Argumenti.ru.

Трамп признался, что занимаемый пост стоит ему три-пять миллиардов долларов. Такие потери он несет из-за того, что вынужден был приостановить свою бизнес-деятельность. Еще часть – это расходы на адвокатов.

Тем не менее, глава США не жалеет об этом и собирается выйти на президентский срок в следующем году тоже.

Анастасия Туркова