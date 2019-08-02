Идея создавать Национальный космический центр пришлась по душе лидеру Страны Владимиру Путину, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Когда гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин представил наработки Путину, глава страны идею поддержал.

Рогозин принес на встречу эскиз, вписывающийся в проектную документацию на 250 тысяч «квадратов». На фотографии видны жилые дома и постройки, а между ними, указывает лидер Роскосмоса, размещается инженерный офис Роскосмоса и, также, здания его предприятий.

Выйти из плана финансового оздоровления досрочно хочет Рогозин таким образом. Он уверен, что с реализацией данного космического проекта план удастся выполнить к 2024 году.

Анастасия Туркова