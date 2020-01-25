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При покупке авто на водителей оформляют огромные кредиты
Люди приходят за недорогой машиной, а выходят из салона с
кредитом на миллион под невыгодные проценты, сообщает DEITA.RU.
О новом способе развода россиян рассказывают в интернете. Как пишет «Российская газета», на этот раз мошенники придумали сложную схему, в которую заманивают тех, кто хочет купить автомобиль.
Люди верят агрессивной рекламе, которая обещает большую скидку на автомобиль не у официального дилера, а в мультибрендовом автосалоне. Такой развод расчитан на жителей небольших городов, которые приезжают в мегаполис за автомобилем – людям некуда деваться, поэтому они согласятся на все условия.
Менеджер говорит, что необходимая машина есть в наличии, но ее надо подождать буквально пару дней. Чтобы ее привезли надо внести предоплату – тысяч 20. Не такая большая сумма, если человек готов купить автомобиль.
Только вот, внося предоплату, покупатель должен еще подписать договор. По нему он обязывается выкупить товар из магазина – иначе штраф. Далее мошенники вынуждают человека покупать более дорогую машину, а на тех, кому не хватает своих денег, вешают огромные кредиты.
Елена Миронова