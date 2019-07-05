Стало известно, что процедуру получения прав собираются усложнить, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Ведомости".

Минздрав выступил с инициативой обязать учащихся автошкол сдавать мочу и кровь на предмет обнаружения запрещённых веществ.

Сейчас подобные тесты стоимостью 3–4 тысячи рублей нужно сдавать лишь при получении справок на владение оружием. Эксперты уже сказали о том, что готовящаяся норма может привести к тому, что просто напросто подорожают "липовые" справки.

При этом, в проекте закона сообщается, что определять необходимость в прохождении анализов на наркотики будет врач-нарколог лишь при выявлении симптомов употребления соответствующих веществ кандидатом в водители.

В Минздраве также поясняют, что норма вводится «с учетом социальной значимости» для совершенствования обеспечения безопасности дорожного движения.

Примечательно, что ранее попытки ввести обязательные тесты на наркотики уже предпринимались Госдумой. Соответствующий законопроект вносила Ирина Яровая.

Дмитрий Шевченко