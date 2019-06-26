Выпускникам готовят долгожданное послабление, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова рассказала изданию о том, что при сдаче гуманитарных экзаменов ЕГЭ и ОГЭ школьникам могут разрешить пользоваться интернетом для поиска справочной информации.

Для того, чтобы дать детям такую возможность, нужно дождаться перехода сдачи экзаменов в электронный формат. Тогда выпускники смогут использовать Сеть для нахождения, например, точек на карте при сдаче географии.

Кроме этого, в будущем в экзаменационных заданиям могут появиться видео вопросы или задания с цифровыми моделями. По прикидкам ФИПИ, на разработку подобных новшеств и их отработку может уйти до пяти лет.

Технологии позволят оценить критическое мышление школьников и сместить акцент с зазубривания информации, считают эксперты.

Ранее стало известно, что ряд депутатов предложил вовсе отменить ЕГЭ.

Дмитрий Шевченко