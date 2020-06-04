При взимании долгов с россиян появится важное условие

Чересчур жёсткое стремление к возвращению долгов с россиян может приводить к более пагубным явления в экономике страны, чем финансовые потери отдельных кредиторов, считают в российском парламенте, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

О том, что при взимании платы по кредитам и займам россиян нельзя лишать последних средств к существованию, заявили члены партии "Единая Россия" в Госдуме.

По их мнению, в стране нужно изменить порядок взыскания средств с должников, чьи доходы не превышают прожиточного минимума.

Депутаты-единороссы уже подготовили соответствующий закон, в случае принятия которого, даже люди с долгами смогут рассчитывать каждый месяц как минимум на сумму МРОТ для своих личных трат.

Таким образом, кредиторы не смогут отнимать у должников последнее.