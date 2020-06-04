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4 Июнь 2020, 13:15
Всех недееспособных россиян хотят записать в реестр
4 Июнь 2020, 12:45
Люди без масок продавали мороженое в Приморье. За что и поплатились
4 Июнь 2020, 12:30
При взимании долгов с россиян появится важное условие
4 Июнь 2020, 12:15
Число жертв коронавируса в Приморье достигло 21
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Некоторых россиян могут освободить от НДФЛ
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Власти прокомментировали слухи о закрытии Перинатального центра
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Еще две тонны зерна передали волонтеры зоопарку «Садгород»
4 Июнь 2020, 11:23
При взимании долгов с россиян появится важное условие
Стало известно, как может изменить подход к возвращению денег с должников
Чересчур жёсткое стремление к возвращению долгов с россиян может приводить к более пагубным явления в экономике страны, чем финансовые потери отдельных кредиторов, считают в российском парламенте, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".
О том, что при взимании платы по кредитам и займам россиян нельзя лишать последних средств к существованию, заявили члены партии "Единая Россия" в Госдуме.
По их мнению, в стране нужно изменить порядок взыскания средств с должников, чьи доходы не превышают прожиточного минимума.
Депутаты-единороссы уже подготовили соответствующий закон, в случае принятия которого, даже люди с долгами смогут рассчитывать каждый месяц как минимум на сумму МРОТ для своих личных трат.
Таким образом, кредиторы не смогут отнимать у должников последнее.