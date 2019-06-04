Пять основных секторов экономики лучше всего выросли в Крыму и Севастополе, сообщает DEITA.RU. Расчеты провели аналитики Института комплексных стратегических исследований.

Специалисты оценивали динамику роста в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, розничной торговли и секторе платных услуг населению. Временной отрезок исследования был взят первый квартал 2019 года.

Как отмечается в исследовании, прирост больше всего заметен в строительной отрасли, работы в этом году увеличились почти на 71% по сравнению с АППГ в Севатополе и на 20,7% на самом полуострове.

Рост промышленной сферы в Крыму показал рост в 20,2%, в Севастополе -5,2%. Розничная торговля увеличилась почти на 3%, как на полуострове, так и в Севастополе. Также умеренный рост в сферах экономики показали еще четыре региона страны.

Специалисты считают, что рост экономики Крыма связан с крупными федеральными проектами. К примеру, строительство автотрассы «Таврида», которая соединит Севастополь с Крымским мостом через Симферополь.

Напомним, что Крым также вошел в пятерку регионов, где происходит наибольший рост ВВП.

Иван Юрьев