Приамурских-приморских чиновников снова ждет уголовное дело

Прокуратура Амурской области отменила прекращение уголовного дела по строительству горнолыжной базы в Натальино, сообщает DEITA.RU по материалам «Амур.инфо».

История эта берет начало еще несколько лет назад. Уголовное дело возбудили в 2017 году по материалам прокурорской проверки. По версии следствия, с 2012 по 2016 год должностные лица государственного автономного учреждения Амурской области «Областной центр развития спорта» заключили договоры на строительство горнолыжной базы в селе Натальино Благовещенского района без утвержденной и прошедшей госэкспертизу проектно-сметной документации, а также без разрешения на строительство.

Как подсчитали в прокуратуре, ущерб нанесен был из-за таких действий на общую сумму 37,2 миллиона рублей.

Как пишет «Амур.инфо», всего спустя год уголовное дело было прекращено. Затем заведено снова, и снова прекращено с формулировкой: «в ходе расследования уголовного дела не установлено фактов оплаты подрядчикам невыполненных работ».

Как отмечает издание, сейчас дело направлено руководителю следственного управления Приамурья «для организации дополнительного расследования».

Любопытно, что в этом деле могут быть замешаны интересы приморских, а в прошлом приамурских чиновников. Например, нынешний директор управления транспорта администрации Владивостока Сергей Цыбулин в те годы был директором государственного автономного учреждения Амурской области «Областной центр развития спорта».

Дмитрий Санников