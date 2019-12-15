Прибавку к пенсии могут получить такие пенсионеры

Дополнительная выплата в размере 2700 рублей полагается определённой категории пенсионеров. О том, как получить данную выплату, сообщает DEITA.RU.

Семьи, в которых зарегистрированы лишь пенсионеры, например, пожилая пара супругов, имеют право на дополнительную выплату почти 3000 рублей ежемесячно. Для того, чтобы претендовать на дополнительные средства, необходимо написать заявление в органы социальной защиты по месту жительства, как отмечает канал «Финансовый юрист».

Рассматривать данное заявление государственные органы могут в течение 30 календарных дней.

Стоит отметить, что выплата может быть реализована как в натуральном, так и финансовом виде. Например, на данную сумму могут быть закуплены продукты или иные товары первой необходимости. Какую форму выдачи средств избрать, решает сам пенсионер.

Ранее DEITA.RU сообщало, что многодетные матери выходят на пенсию раньше общепринятой нормы. Если страховой стаж матери составляет не менее 15 лет, и родительница имеет пятерых детей, младшему из которых не менее 8 лет, выйти на пенсию она сможет уже в 50 лет.

Софья Корф