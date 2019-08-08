Пенсии предложено проиндексировать новым категория граждан, сообщает DEITA.RU.

В Госдуму внесли инициативу о повышении пении для опекунов и попечителей, которые работают по договору о приемной семье.

Сейчас пенсионерам-опекунам индексацию не проводят, ибо они заключают договоры на обслуживание за вознаграждение. Деньги им поступают из других источников.

Таким образом депутаты хотят поддержать пенсионеров, которые воспитывают детей в приемной семье. Выплат никогда не бывает много, и инициативная группа депутатов из Новгородской области считает поддержку необходимой.

Август в России ознаменовался новым повышением пенсий. Так, с 1 августа платить больше стали и работающим пенсионерам. Небольшая прибавка в 261 рубль — это один скромный поход в магазин. Но учитывая, что раньше работящим людям пенсии не индексировали — уже хорошо.

Только работодатель такого пенсионера обязан платить подоходный налог для подтверждения трудоустройства гражданина.

Сегодня в России около 15 миллионов работающих пенсионеров, что, составляет пятую часть от общего количества. Зачастую-таки граждане продолжают работать из-за страха обнищать, проживая лишь на одну государственную пенсию.

Неработающим пенсионерам пенсию проиндексировали на 7 процентов. Причем пенсию повысили до прожиточного минимума в регионе проживания, и только потом сделали индексацию.

По информации Росстата, средняя пенсия в России равняется 14 168 рублей. На доведение пенсий до прожиточного минимума и последующую индексацию из бюджета за 5 лет потратят 120 миллиардов рублей.

Василий Кучин