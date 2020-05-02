Прибыль 957%: маски выгоднее оружия и запрещенных веществ

ФАС пресекла попытку десятикратного завышения цен на медицинские маски, сообщает ИА DEITA.RU по материалам ведомства.

Как рассказали в Федеральной антимонопольной службе, компания из Подмосковья закупила защитные маски у производителя по 7,29 рубля за штуку, а при продаже поднимала цену на 957%.

«По результатам проверки исполнения действующего законодательства при формировании цен на медицинские маски было установлено, что в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года компания закупила маски трехслойные защитные у производителя по цене 7,29 рублей за 1 штуку. При этом цена реализации масок за этот период возросла до 957%», - отмечает ФАС.

Московское УФАС России направило обращение в управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области о факте необоснованного завышения цен на маски для привлечения виновных к уголовной ответственности.

«Жажда наживы за счет здоровья сограждан лишает руководство таких хозсубъектов каких-либо морально-этических принципов. Однако хочу им напомнить, что в случае неисполнения выданного прокурором предостережения, компаниям грозит административная ответственность», - подчеркнул начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.