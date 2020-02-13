Прибывший из Китая мужчина напал на таможенника

В отношении жителя ЕАО возбудили уголовное дело за нападение на сотрудника таможни, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали в Дальневосточном Следственном управлении на транспорте СК, в начале января текущего года житель ЕАО прибыл из Китая на таможенный досмотр. Там один из сотрудников попросил предъявить для контроля ввозимый мужчиной груз.

В свою очередь, мужчина ответил агрессией и применил насилие в адрес начальника отдела одного из постов Биробиджанской таможни. Отмечается, что урон был легким и не опасным для жизни и здоровья.

Однако, сейчас этим делом уже занялось следствие, обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.