В судебной системе США приходят к выводу, что РФ обвинили во вмешательстве в выборы в 2016 году безосновательно, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Стало чаще звучать мнение, что Роберт Мюллер и люди экс-президента Штатов Барака Обамы пошли на подтасовку фактов и обвинили российские компании и граждан по двум причинам: дискредитировать Дональда Трампа и спровоцировать ненависть к России со стороны населения.

Теперь слова спецпрокурора подвергаются сомнению, а сам он критикуется за непрофессионализм. Такого мнения придерживаются политики, юристы и комментаторы с консервативными взглядами. Либеральные СМИ в США притихли. Тем более, что доказательств воздействия на общественное мнение со стороны России нет, а вот со стороны местных властей и средств массовой информации предостаточно.

Анастасия Туркова