Комплексную проверку начали в летнем детском лагере «Юный рыбак», в котором накануне зафиксировали групповое заболевание, сообщает DEITA.RU.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю передает, что в поселке Преображение Лазовского района в МАУ "Детский загородный оздоровительный лагерь "Юный рыбак" обнаружили очаг групповой заболеваемости. Дети болеют острыми кишечными инфекциями – пострадали двадцать несовершеннолетних во всех отрядах лагеря и один взрослый, вожатая. Предварительным диагнозом стал гастроэнтерит, средняя степень.

Причина появления инфекции пока не известна, о точном диагнозе пока не говорится Лабораторные исследования покажут, что стало причиной появления заболевания. Известно только, что дети купались и встречались с родными в родительский день. В лагере с понедельника, восьмого июля, присутствуют сотрудники Роспотребнадзора и центра гигиены эпидемиологии Приморского края. Они проводят все необходимые противоэпидемиологические мероприятия.

Анастасия Туркова