Причину массового отравления пациентов психоневрологического интерната в поселке Эльбан Хабаровского края назвало территориальное управление Роспотребнадзора, сообщает DEITA.RU по материалам надзорного ведомства.

Как рассказали специалисты Роспотребнадзора, причиной массового отравления стал молочный крем. В продукте, изготовленном с применением куриных яиц обнаружена сальмонелла.

Кроме того, на пищеблоке интерната эксперты выявили многочисленные нарушения требований санитарного законодательства, в том числе способах и технологии приготовления блюд, использования кухонного оборудования.

Вспышка инфекции произошла среди пациентов интерната 10 июля. Заболели более 200 человек, 21 из них госпитализирован. Сейчас, по информации регионального управления Роспотребнадзора, у 90% заболевших наблюдается нормализация температуры. Под медицинским наблюдением остается 239 заболевших и более 320 контактных.

Дмитрий Санников