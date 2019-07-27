Российские пенсии могли бы составлять 40 процентов от средней зарплаты, однако все «свободные» бюджетные средства направляются на развитие национальных проектов, сообщает DEITA.RU. Такое мнение высказал глава Центра институтов социально-экономического развития Института экономики РАН Николай Ахапкин корреспонденту «СП».

Как пишет Brestcity, уже 1 августа в Белоруссии повысят пенсии на 6,6 процента. В результате размер пенсии будет увеличен чуть более, чем на 446 рублей в местной валюте и превысит во многих белорусских регионах 40 процентов от средней заработной платы.

Отсюда возникает вопрос, неужели в России все хуже, чем в Белоруссии, поэтому российские пенсионеры фактически нищенствуют. По словам Николая Ахапкина, главная причина — в приоритетах властей. Повысить доходы пенсионеров до 40 процентов от средней заработной платы в стране можно достаточно легко — нужно совсем немного изменить направление социально-экономической политики.

Также Ахапкин добавил, что на сегодняшний день с бюджетами всех уровней проблем нет. В 2018 году доходы превысили расходы практически во всех бюджетах. В связи с этим изменить политику и постепенно повышать пенсии проблему бы не составило. Однако главное управленческое решение — направлять средства на нацпроекты, по которым за последнее время появился ряд вопросов.

Екатерина Брязгунова