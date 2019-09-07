Жители Владивостока узнали, почему город топит после каждого дождя, сообщает DEITA.RU.



В субботу, 7 сентября, на Владивосток обрушился сильный ливень. По сообщению синоптиков, так на погоду в регионе действует тайфун Линлин, который сейчас бушует в Китае.

Из-за непродолжительного ливня многие дороги Владивостока опять ушли под воду. И это – несмотря на то, что после августовских потопов мэрия отрапортовала о том, что прочистила ливневки.

Житель Владивостока сфотографировал полностью забитую ливневку в центре города – у стадиона Динамо. Через пару часов воды там было по колено.





Елена Миронова