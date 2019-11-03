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Причину взрыва у школы рассказали в полиции
Женщина потеряла часть руки из-за смертельно-опасной шутки,
сообщает DEITA.RU.
В субботу, 2 ноября, возле одной из школ Владивостока произошло ЧП: очевидцы услышали взрыв и вызвали полицию. Все произошло у школы 45. От взрыва пострадала женщина.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в полиции, на место выехали медики и полицейские с собакой. На месте нашли предположительно петарду с надписью «С Хэллоуином». По предварительной информации, женщина осталась без пальца, так как петарда взровалась у нее в руке.
Как сообщили очевидцы, 61-летняя пострадавшая работала дворником. В тот вечер она убирала территорию школы.
Елена Миронова