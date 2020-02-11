Придавило многотонным редуктором: Бригадира осудят за искалеченного работника

В Сахалинской области будут судить бригадира-электромеханика, который отправил одного из работников фактически на верную гибель, если учитывать все обстоятельства случившегося, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщили в Следственном управлении на транспорте в области, на причале в порту шли работы по закреплению редуктора крана к погрузчику. Бригадир, руководивший этими работами, решил ускорить процесс и поручил погрузку-разгрузку одного из электромонтеров.

Подчеркивается, что у работника не было необходимых навыков и опыта для выполнения такого рода работы. В один момент молодой человек оказался в опасной зоне, где его зажало редуктором, масса которого составляла 4,2 тонны.

Потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью – сейчас он госпитализирован с рядом травм.

Дело с утвержденным обвинением в адрес бригадира будет направлено в суд.