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Придавило многотонным редуктором: Бригадира осудят за искалеченного работника
Работник получил тяжелый вред здоровью
В Сахалинской области будут судить бригадира-электромеханика, который отправил одного из работников фактически на верную гибель, если учитывать все обстоятельства случившегося, сообщает ИА DEITA.RU.
Как сообщили в Следственном управлении на транспорте в области, на причале в порту шли работы по закреплению редуктора крана к погрузчику. Бригадир, руководивший этими работами, решил ускорить процесс и поручил погрузку-разгрузку одного из электромонтеров.
Подчеркивается, что у работника не было необходимых навыков и опыта для выполнения такого рода работы. В один момент молодой человек оказался в опасной зоне, где его зажало редуктором, масса которого составляла 4,2 тонны.
Потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью – сейчас он госпитализирован с рядом травм.
Дело с утвержденным обвинением в адрес бригадира будет направлено в суд.