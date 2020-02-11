telegr wh call

Новости

Придавило многотонным редуктором: Бригадира осудят за искалеченного работника

11 Февраль 2020, 13:00

Семейным дебоширам может грозить 15 суток ареста

11 Февраль 2020, 12:45

В Правительстве Приморья рассказали, как сделать перерасчет за мусор

11 Февраль 2020, 12:20

«На несколько дней придет весна» - Борис Кубай о погоде на неделю

11 Февраль 2020, 12:15

Регионы обязали наблюдать за китайцами в течение двух недель

11 Февраль 2020, 12:00

Хабаровский край выделил деньги на проект жилого комплекса в Комсомольске-на-Амуре

11 Февраль 2020, 11:59

Стало известно, какие вузы начнут закрывать в России

11 Февраль 2020, 11:45

Хабаровские электрические сети снизили потери почти на 18 млн киловатт-часов

11 Февраль 2020, 11:41

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Придавило многотонным редуктором: Бригадира осудят за искалеченного работника

суд

Работник получил тяжелый вред здоровью

В Сахалинской области будут судить бригадира-электромеханика, который отправил одного из работников фактически на верную гибель, если учитывать все обстоятельства случившегося, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщили в Следственном управлении на транспорте в области, на причале в порту шли работы по закреплению редуктора крана к погрузчику. Бригадир, руководивший этими работами, решил ускорить процесс и поручил погрузку-разгрузку одного из электромонтеров.

Подчеркивается, что у работника не было необходимых навыков и опыта для выполнения такого рода работы. В один момент молодой человек оказался в опасной зоне, где его зажало редуктором, масса которого составляла 4,2 тонны.

Потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью – сейчас он госпитализирован с рядом травм.

Дело с утвержденным обвинением в адрес бригадира будет направлено в суд. 

Читайте также:

Краевое предприятие заплатит миллионы за недостроенный "приморский колизей"

Должников могу признать банкротами во внесудебном порядке

Мошенник-«сантехник» продал украденную машину за тысячу рублей

Александра Маслова

Популярное

Овощной кризис на Дальнем Востоке: кто заменит китайский импорт

Снег и дождь пообещали Приморью синоптики

Машину разорвало на части на улице Владивостока

Поведение автохама на внедорожнике обсуждают во Владивостоке
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...