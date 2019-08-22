Число россиян, которым в Пенсионном фонде РФ было отказано в выплате пенсий из-за отсутствия стажа, растет ежегодно, сообщает DEITA.RU. Если в 2017 году таких граждан было 125 тысяч жителей России, то уже в 2018-м подобных случаев насчитывалось 170 тысяч.

В интервью «СП» экономист Никита Масленников подтвердил информацию о том, что проблема отказа в начислении страховой пенсии россиянам будет с каждым годом только обостряться. Это связано в первую очередь с ситуацией, которая сложилась в девяностые годы прошлого века.

Тогда многим гражданам приходилось трудиться неофициально, работа была только в сфере серой экономики. Разумеется, никто никаких отчислений не делал. Более того, никаких документов, позволяющий подтвердить стаж, не сохранилось.

Масленников отметил, что ситуация будет с каждым годом только обостряться, а на социальную пенсию, которая предоставляется гражданам в том случае, если не достает стажа, можно только выживать. Жить на нее невозможно.

Стоит отметить, что данная ситуация вообще не смущает некоторых представителей власти. Так, экс-министр Саратовской области Наталья Соколова считает, что питаться можно на 3,5 тысячи, и это нормально. Впрочем, не стоит забывать, что именно за это ее и уволили.

Екатерина Брязгунова