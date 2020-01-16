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Кот-таксист: видео взрывает интернет

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6 Декабрь 2019, 18:15

"Придется затянуть пояса": кто будет новым премьером, сказал эксперт

Путин Кремль совещание правительство

После заявления об отставке правительства Медведева политологи пытаются угадать следующий шаг президента. Причины смены премьер-министра и его возможных преемников назвал DEITA.RU эксперт - руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

По мнению политолога, причина отставки  ясна - Путину нужен новый премьер, который будет исполнять его поручения в социальном блоке. А для этого придётся перекинуть часть средств из перспективных программ. 

«Фактически нужна политика «затянутых поясов», а Правительство Медведева – это правительство цифрового прорыва, которого так и не произошло», - отметил Илья Гращенков. 

В числе возможных кандидатов на пост премьер-министра эксперт назвал двух известных российских политиков. 

«Не удивлюсь, если его дело продолжит либо Сергей Собянин либо Алексей Кудрин, оба - люди с либеральными представлениями, но гораздо более  рациональные в своих  подходах», - заявил руководитель ЦРРП.

Однако ранее Илья Гращенков отмечал, что российский лидер не любит предсказуемости. 

Напомним, Дмитрий Медведев заявил о своей отставке сразу после послания президента Федеральному Собранию, в котором Владимир Путин анонсировал изменения в главный документ России Конституцию. 

Светлана Алеутская 

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