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"Придется затянуть пояса": кто будет новым премьером, сказал эксперт
После заявления об отставке правительства Медведева политологи пытаются угадать следующий шаг президента. Причины смены премьер-министра и его возможных преемников назвал DEITA.RU эксперт - руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
По мнению политолога, причина отставки ясна - Путину нужен новый премьер, который будет исполнять его поручения в социальном блоке. А для этого придётся перекинуть часть средств из перспективных программ.
«Фактически нужна политика «затянутых поясов», а Правительство Медведева – это правительство цифрового прорыва, которого так и не произошло», - отметил Илья Гращенков.
В числе возможных кандидатов на пост премьер-министра эксперт назвал двух известных российских политиков.
«Не удивлюсь, если его дело продолжит либо Сергей Собянин либо Алексей Кудрин, оба - люди с либеральными представлениями, но гораздо более рациональные в своих подходах», - заявил руководитель ЦРРП.
Однако ранее Илья Гращенков отмечал, что российский лидер не любит предсказуемости.
Напомним, Дмитрий Медведев заявил о своей отставке сразу после послания президента Федеральному Собранию, в котором Владимир Путин анонсировал изменения в главный документ России Конституцию.
Светлана Алеутская