Придуман способ не платить за ЖКХ

В декабре многие компании объявляют акцию для жильцов, которые по тем или иным причинам накопили долги по ЖКХ, сообщает DEITA.RU.

Перечень предприятий, которые пошли на такие меры, становится все больше и больше. Накануне его пополнил и Мосэнергосбыт.

Компания проводит акцию под названием «Пени исчезают в полночь». Те, кто хочет ей воспользоваться, должны выполнить несколько условий: оплатить все задолженности до единой и передать показания счетчиков.

Отмечается, что ранее подобную акцию объявил и «Приморский водоканал». Все долги, как сказали в ресурсоснабжающей компании, должны быть погашены до 31 декабря текущего года.

Екатерина Брязгунова