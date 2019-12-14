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Придуман способ не платить за ЖКХ
В декабре многие компании объявляют акцию для жильцов, которые по тем или иным причинам накопили долги по ЖКХ, сообщает DEITA.RU.
Перечень предприятий, которые пошли на такие меры, становится все больше и больше. Накануне его пополнил и Мосэнергосбыт.
Компания проводит акцию под названием «Пени исчезают в полночь». Те, кто хочет ей воспользоваться, должны выполнить несколько условий: оплатить все задолженности до единой и передать показания счетчиков.
Отмечается, что ранее подобную акцию объявил и «Приморский водоканал». Все долги, как сказали в ресурсоснабжающей компании, должны быть погашены до 31 декабря текущего года.
Екатерина Брязгунова