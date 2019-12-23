«Придурки»: о чем говорил Путин в 2019 году

Президент Владимир Путин завершил год масштабной пресс-конференцией, цитаты из которой разорись по отечественным и западным СМИ. Путин за словом в карман никогда не лез, и уходящий год не стал исключением. DEITA.RU вспоминает лучшие цитаты главы государства за 12 месяцев.



Традиционно жесток и ироничен президент был к Украине в оценке текущей политической реальности у соседа. «Украина, когда находилась вместе с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной, промышленной республикой.

Она утратила статус промышленного развитого государства. Я даже не знаю, что там осталось. Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование. Все. Это тяжелое наследие» - уколол президент своего коллегу Владимира Зеленого в октябре, высказываясь об украинской экономике.

"Зеленский пока не возведен в ранг святых, не Господь Бог, вряд ли я должен перед ним представать" - получил по весне еще одно замечание новоизбранный президент Украины по поводу возможной встречи лидеров.

Впрочем, тяжелое наследие Путин констатирует не только в братской республике.

Словесный «щелчок» получили и отечественные чиновники - коррупционеры. «Сто раз сказано было — работайте прозрачно! Деньги большие выделяются, проект носит национальный характер. Нет! Воруют сотнями миллионов!» - констатировал Путин, высказываясь о ситуации на стройке космодрома «Восточный».

Нечестивых людей Путин продолжил изобличать и в правящей партии. «Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее — и страну сдадут, такое было в нашей истории неоднократно, и в том числе в нашей новейшей истории» - «отрезал» глава государства в ноябре. Речь шла о единороссах, порочащих достоинства партии.

Президент решает проблемы страны не только на земле - Путин регулярно совершает громкие «путешествия» - то журавлей в небо отправит, то на дно озера в батискафе спустится. Сам он объясняет это так: «На земле много проблем. Чтобы их было поменьше, приходится и на высоту подниматься, и под воду опускаться."

Много внимания президент уделил трендами года и в целом технологическим и морально-нравственным изменениям в мире. «Кажется, что машина может теперь полностью заменить человека во всем. Понятие сейчас какое распространено - "искусственный интеллект". Да, он может быть даже в чем-то эффективнее человека. Но он искусственный, в нем нет того, что присуще человеку - нет сердца, души, нет сострадания. А у вас, у всех у нас оно есть" - высказался президент по поводу растущей роли ИИ и соответствующих рисках.

Сложные отношения у президента и ветряными генераторами энергии. «Сколько птиц гибнет из-за ветряков? Они так трясутся, что червяки вылезают из земли" - сомневался Путин летом в эффективности их повсеместной установки.

По-прежнему непреклонен российский лидер и в опросах традиционных семейных ценностей. «Вы сказали, слово «мама» невозможно заменить. Оказывается, возможно! Родитель номер один, родитель номер два. Надеюсь, у нас такого никогда не будет» - ответил он на вопрос об однополых браках. Но вскоре добавил - у нас «очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества. Реально - абсолютно спокойное, непредвзятое».

Путин в октябре 2019 года прошелся по «Википедии», выступив с громким заявлением. «Лучше заменить ее новой Большой российской энциклопедией в электронном виде. Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме". Работа по «выдавливанию» интернет-энциклопедии уже началась, результат борьбы за достоверность станет очевиден в ближайшие годы.

Интернет у президента тоже вызывает двоякие ощущения. В частности, "Они же там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут», - уверенно высказался в прошлом феврале российский лидер об изоляции рунета.

Яркий пассаж президента обнадежил и дальневосточников. Путин совершенно конкретно выразился о слухах, что, мол, Дальний Восток - это российский балласт, и от него нужно избавляться. «Не знаю, какие придурки так говорили» - прокомментировал он резонный вопрос журналиста в сентябре 2019 года. Напомни, кроме того во время недавней пресс-конференции Путин ясно заявил - льготные перелеты для дальневосточников убирать никто не будет. И тут же в кассах Аэрофлота возникли новые субсидированные билеты.

Это далеко не все громкие высказывания российского президента, охваченные в уходящем году. Владимир Путин готов хлестко и изящно прокомментировать практически любой резонансный вопрос. Посмотрим, какие мысли президента подарит нам год наступающий.

Василий Кучин