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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Придут ли два циклона в регион, сказал метеоэксперт

зима, сне

Уже известно, чего стоит ждать от погоды приморцам, сообщает DEITA.RU.

Народный метеоэксперт, автор портала «Маглипогода», составил прогноз погоды для Приморского края. Данные будут актуальны в течение ближайших пяти дней.

По данным метеоэксперта, в ближайшие дни в Приморье не будет происходить серьезных изменений в погоде. В крае будет облачно, могут пройти незначительные осадки.

Температура будет выше, чем до снежного циклона 7-8 января. По ночам в среднем -10…-20 градусов, днем -2…-16.

Также метеоэксперт предупредил о 2 циклонах 11 января и 13 января, которые будут проходить рядом с Приморьем. На данный момент нет повода для беспокойства: циклоны не повлияют на погоду в регионе.

Елена Миронова

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