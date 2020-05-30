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Придёт ли в Приморье жара, рассказали синоптики
Жителей Приморья ожидает солнечное и жаркое завершение весны, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Примгидромент.
По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра в континентальные районы края придёт жара. Во Владивостоке же пока сохранится более прохладная погода. Ожидается, что в приморской столице воздух прогреется до 18 градусов тепла.
В воскресенье во Владивостоке возможен туман.
Погоду в субботу в крае будет задавать гребень антициклона. В большей части региона температура может доходить до +22…+29 °С, местами до +30…+33 °С.
Осадков в последние выходные мая в Приморье не ожидается.
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