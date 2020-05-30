telegr wh call

Новости

В России могут запретить захоронение пищевых отходов

30 Май 2020, 08:15

Придёт ли в Приморье жара, рассказали синоптики

30 Май 2020, 07:15

Россияне перестали возвращать долги по микрозаймам

30 Май 2020, 06:15

Табун мустангов получили хабаровские пограничники в подарок

30 Май 2020, 05:15

Россияне побили рекорд по долговой нагрузке

30 Май 2020, 04:15

Около 70% российского бизнеса пострадало от коронавируса

30 Май 2020, 03:15

Пьяный приморец сжег токсикомана заживо

30 Май 2020, 02:15

Приморец-рецидивист из чувства мести обокрал часовню

30 Май 2020, 01:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Придёт ли в Приморье жара, рассказали синоптики

лето, море

Жителей Приморья ожидает солнечное и жаркое завершение весны, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Примгидромент.

По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра в континентальные районы края придёт жара. Во Владивостоке же пока сохранится более прохладная погода. Ожидается, что в приморской столице воздух прогреется до 18 градусов тепла.

В воскресенье во Владивостоке возможен туман.

Погоду в субботу в крае будет задавать гребень антициклона. В большей части региона температура может доходить до +22…+29 °С, местами до +30…+33 °С.

Осадков в последние выходные мая в Приморье не ожидается.

Читайте также:

Во Владивосток вернулись пробки

Кожемяко продлил самоизоляцию до 15 июня

Приморцев обязали двигаться по особым дорогам по заявкам

Дмитрий Шевченко

Популярное

Кожемяко продлил самоизоляцию до 15 июня

Приморцев обязали двигаться по особым дорогам по заявкам

«Аэрофлот» ввёл новое ограничение для пассажиров

Плюс 57: В Приморье выросло количество заболевших COVID-19
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...