Придёт ли в Приморье жара, рассказали синоптики

Жителей Приморья ожидает солнечное и жаркое завершение весны, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Примгидромент.

По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра в континентальные районы края придёт жара. Во Владивостоке же пока сохранится более прохладная погода. Ожидается, что в приморской столице воздух прогреется до 18 градусов тепла.

В воскресенье во Владивостоке возможен туман.

Погоду в субботу в крае будет задавать гребень антициклона. В большей части региона температура может доходить до +22…+29 °С, местами до +30…+33 °С.

Осадков в последние выходные мая в Приморье не ожидается.