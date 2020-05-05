Приехавшего из Москвы приморца накажут за прогулки и гостей

В поселок Тимирязевский из Москвы вернулся местный житель – и тут же стал просто-напросто игнорировать требования самоизоляции, которые положены в подобных случаях, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишут в полиции края, о самовольном поведении приморца доложили его обеспокоенные соседи. По словам сельчан, мужчина спокойно гулял по поселку, водил гостей и не пользовался перчатками и масками.

При этом, согласно Постановлению главного государственного санитарного врача края, после прибытия из Москвы приморец обязан был провести на карантине 14 дней.

Теперь, согласно статье, приморец заплатит от 15 до 40 тысяч рублей – точная сумма будет зависеть от решения суда.