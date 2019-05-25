Самостоятельный прием пациентов медицинскими сестрами будет вестись во всех регионах России, сообщает DEITA.RU.

Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по управлению сестринской деятельностью Сергей Двойников, выступая на Международном саммите медицинских сестер. По его словам, пилотный проект по расширению функций специалистов со средним медицинским образованием, который идет в 17 регионах страны, к 2024 году будет распространен на все 85 субъектов.

По замыслу реформаторов здравоохранения, больные с хроническими заболеваниями, которым необходимо получить рецепт на лекарственный препарат, пройти обследование, сразу направляются к медицинской сестре. Другие, с обострениями хронических заболеваний, – к врачу общей практики.

Несмотря на бравурные заявления, делается это не от хорошей жизни, а от нехватки врачей. При этом реформаторы странным образом обходят вопрос огромной нехватки медицинских сестер. Ведь на все том же саммите заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова привела неутешительные цифры. «У нас абсолютный дефицит не только врачей. По экспертным подсчетам, сегодня в системе не хватает 100 тысяч средних медицинских работников», – посетовала замминистра здравоохранения России.

Дмитрий Санников