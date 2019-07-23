Родные братья и сестры получат приоритетное право при приеме в школу, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует «Парламентская газета».

Дети, которые воспитываются в одной семьи и проживают вместе, будут зачислены одними из первых в те школу, где обучаются их старшие родственники. Такой проект рассмотрят в Государственной Думе во вторник, 23 июля.

Данная инициатива появилась из-за того, что в некоторых российских регионах появляются проблемы, когда родители приводят своего младшего ребенка в первый класс в ту же школу, где уже учатся старшие дети. Кое-где, например, в Санкт-Петербурге, удалось изменить ситуацию к лучшему на региональном уровне, а где-то нет. Чтобы облегчить жить юным россиянам принято решение принять такой закон.

Напомним, в этом году в России 1 сентября отменили. День знаний и торжественные линейки пройдут в понедельник, 2 сентября.

Екатерина Брязгунова