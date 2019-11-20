«Приема нет»: власть отгораживается от россиян

Всего через 5 лет, к 2024 году, федеральные и региональные органы исполнительной власти прекратят прием граждан, сообщает DEITA.RU.

Новый закон о госуслугах разработало Минэкономразвития. В соответствии с документом, власть планирует максимально отгородиться от личного общения с гражданами, отказавшись от приема населения.

По замыслу разработчиков законопроекта, услуги федеральных органов исполнительной власти можно будет получить в любом многофункциональном центре страны, а услуги региональные – в любом МФЦ региона. Есть в законопроекте и полезная мысль – заявление на получение госуслуги будет заполнять не сам гражданин, а сотрудник МФЦ.

Идея Минэкономразвития полностью вписывается в концепцию национального проекта «Цифровая экономика». Одной из его задач является внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг.

Как следует из документа, личные приемы населения власти будут проводить лишь в неких «неустранимых случаях». Что это за случаи и как это будет выглядеть, в законопроекте не раскрывается.

Между тем, пока на высоком верху исполнительная власть уходит от личных приемов, депутаты региональные, как представители власти законодательной, напротив, «идут в народ». Так, депутаты Законодательного Собрания Приморского края на заседании комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы обсудили изменения в постановлении «О Положении об общественной приемной депутата Законодательного Собрания Приморского края». А депутат Игорь Чемерис и вовсе открыл мобильную приемную в городе Артеме, ведя прием граждан в автобусе.

«Люди обращаются по разным проблемным вопросам: качество оказания услуг здравоохранения, ремонт дорог, капитальный ремонт многоквартирных домов, порядок начисления льгот и выплат, меры социальной поддержки по разным категориям граждан, ЖКХ, работа колонок и качество дорожного покрытия в частном секторе и другие. Сколько людей - столько вопросов. По тем проблемам, которые находятся вне рамок моих полномочий, я рекомендую инстанции, в которые следует обратиться, объясняю порядок работы с иными государственными органами», - рассказал Игорь Чемерис.

Дмитрий Санников