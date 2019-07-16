Культурное наследие Приморья – это люди. В двух образовательных учреждениях культуры края объявлен набор студентов: приморском краевом колледже искусств и колледже культуры идут приемные кампании, сообщает DEITA.RU.



Владивосток – культурная столица Приморского края. Но порой архитектурного наследия и театральных постановок не хватает для подержания статуса. И тогда нужна «свежая кровь». Как сообщили в департаменте культуры Приморскогок рая, колледж искусств во Владивостоке ведёт приём документов для поступления до 10 августа. Уже подано более 70 заявлений, самыми популярными направления подготовки оказались оркестровые, духовые и ударные инструменты, и музыкальное звукооператорское мастерство, отметили в приёмной комиссии.

Ажиотаж среди абитуриентов отмечают работники краевого колледжа культуры в Уссурийске. Приём документов там продлится до 12 августа. Заявление написали уже почти 100 человек. Наибольшее количество абитуриентов хотят обучаться по направлениям: организации и постановки культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений, а также хореографическому творчеству.

Будущих студентов ждет насыщенная жизнь: они смогут принять участие в деятельности учебно-творческих коллективов, это ансамбль скрипачей, ансамбль народных инструментов, оркестр русских народных инструментов, хор, камерный оркестр, оркестр эстрадно-духового отделения. Кроме того, культурные учреждения регулярно проводят краевые конкурсы и фестивали. Выпускники краевых колледжей в итоге пополняют ряды деятелей искусства Приморского края.

Отметим, что работа ведется в рамках госпрограммы "Развитие образования Приморского края".

Екатерина Кононенко