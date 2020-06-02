Минвостокразвития вместе с дальневосточными регионами готовит специальный перечень мер для привлечения туристов, сообщает ИА DEITA.RU по материалам ведомства.

Как отметил в ходе совещания в формате видеоконференцсвязи глава Минвостокразвития России Александр Козлов, Дальний Восток в 2019 году посетили 7,5 миллионов туристов, из которых 6,4 миллиона человек приходятся на внутренний туризм, и 1,1 миллионов – иностранцы. Наибольшей популярностью у туристов, по данным за 2019 год, пользовался Приморский край, где в прошлом году побывали 5 миллионов туристов. Далее следуют Хабаровский край (580 тысяч туристов), Амурская область (440 тысяч туристов), Бурятия (420 тысяч туристов), Сахалин (300 тысяч туристов), Камчатский край (230 тысяч туристов).

В связи с пандемией внутреннему российскому туризму отводится особая роль. Президент России Владимир Путин дал поручение кабинету министров совместно с руководством регионов РФ в срок до 10 августа подготовить и представить предложения о мерах по восстановлению внутреннего туризма.

Ряд мер поддержки уже принят в масштабах страны, в том числе речь о предоставлении беспроцентных кредитов туристическим организациям на выплату зарплат, продлены лицензии и разрешения.

Серьезные меры предлагает и Минвостокразвития. «Мы предлагаем ввести социальный налоговый вычет для граждан РФ, совершивших поездки в отдельные субъекты ДФО – это возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица в связи с ранее понесенными расходами на туристическую поездку. Сюда входят расходы на авиаперелет и турпакет, включая проживание. Эта история хороша и тем, что не придется заранее предусматривать в бюджете каких-то субсидий, грантов. Есть аналоги применения таких вычетов на обучение или лечение», - сказал Александр Козлов.

Он пояснил, что первое предложение позволит повысить пассажиропоток, количество туристов в принципе, чтобы противопоставить какие-то льготы в условиях жесткой конкуренции, когда откроются такие направления как Турция.

«Может быть, нужно говорить и о медицинском сопровождении. Если с туристом что-то случилось, нужно предусмотреть качественные медуслуги. Тогда турист будет понимать, что в любой точке Дальнего Востока он получит медуслуги, а в той же Турции набор этих услуг ограничен», - предложил министр. Также он поручил уделить внимание организациям малого и среднего бизнеса в туризме.