В эти минуты президент России Владимир Путин обсуждает с активистами и общественниками развитие Дальнего Востока. Встреча проходит на полях Восточного экономического форума во Владивостоке на острове Русском, сообщает DEITA.RU.

Один из участников встречи пожаловался президенту на несовершенство законодательной базы в сфере золотодобычи.

«Не успел доехать до места разработки, уже «черные копатели», моют, мышей в тайге меньше, чем таких старателей. Как в Советском Союзе, кто раньше встал, того и тапочки», - рассказал президенту представитель золотопромышленников.

По словам бизнесмена, наказание за нарушение законодательства в этой отрасли сейчас несоразмерно преступлению. Так, по его словам, за кражу двух ведер картошки наказание строже, чем за незаконную разработку недр: если ущерб государству составил менее 2 миллионов рублей – штраф всего 5 тысяч рублей, тогда как за обычную кражу люди получают реальный срок, привел пример он.

Представитель золотопромышленников обратился к президенту с просьбой доработать законодательную базу по вольному приносу и ужесточить ответственность за незаконную разработку недр.

Владимир Путин счел 2 года тюрьмы за 2 ведра картошки гиперболой и попросил спикера выбирать выражения, но с предложением бизнеса согласился.

«Надо это сделать. Но «хватать и не пущать» - неправильный путь, мы уже это проходили. Ни граждане не смогут зарабатывать, ни государство от этого не выиграет. А вот порядок навести, конечно, нужно», - заявил президент, поручив Юрию Трутневу заняться этим вопросом.

В благодарность за это представитель золотопромышленников пригласил президента на Колыму, испытать «старательский фарт».

«Не буду говорить лучше вы к нам. Приеду», – пошутил президент.

Светлана Алеутская