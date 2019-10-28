Приезжайте работать: въезд иностранцев на Дальний Восток упростят

Получение электронной визы хотят еще больше упростить, также увеличив срок ее действия. Такая услуга разработана для определенной категории граждан, сообщает DEITA. RU.

По сообщению ИА REGNUM, упростить получение визы предлагается для иностранных работников ТОР и СПВ на Дальнем Востоке. Работать преференция будет для иностранцев, едущих на Дальний Восток работать. Согласно законопроекту, представители, сотрудники и инвесторы из других стран смогут получать многократную деловую визу, срок действия которой составит до 1 года.

- Такая мера должна привлечь на территорию ДФО новых инвесторов, а так же в целом будет способствовать улучшению инвестиционного климата в стране и развитию механизмов ТОР и СПВ, - подчеркнули авторы идеи.

Отметим, что недавно Минвостокразвития сообщало, что по данным на начало октября 2019 года более 120 тысяч пассажиров посетили ДФО по «упрощенной» электронной визе. Всего за период работы этой услуги визу выдали почти 163 тысячам иностранцев.

Наиболее популярна такая виза у китайцев – по ней регион посетило 125,5 тысячи человек. Охотно оформляют такой документ и японцы – около 132 виз оформлено гражданами этой страны. На третьем месте – граждане Индии, которых на ДВ по визе прибыло около 300 человек. Однако, по словам экспертов, такой механизм помогает в работе незначительно, и турпоток, хотя и заметно увеличился, но работает по "проверенным" схемам.

Стоит отметить, что электронная виза действует на Дальнем Востоке с августа 2017 года. Оформить ее можно на специальном сайте, за четыре дня до запланированного посещения Дальнего Востока. Получают ее бесплатно, без консульского сбора.Сегодня такая преференция доступна гражданам 19 стран: Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, КНР, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии. С июня этого года к списку присоединился Тайвань.

Александра Маслова